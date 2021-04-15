CHP pankart için AYM’ye gidiyor

AYM’YE İTİRAZ HAZIRLIĞI

CHP Genel Merkezi ise parti binalarına asılan pankart ve afişlerin indirilmesine itiraza hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi önce yerel mahkemelere başvuruda bulunacak. Bu girişimden de sonuç alınamaması halinde, “ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği gerekçesiyle Anayasa’nın ihlal edildiğini” savunarak konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine taşıyacak. Anayasa Mahkemesi, 2014’te, AK Parti’nin Edirne’de düzenlediği yerel seçim mitingi sırasında ÖDP binasına asılan ve kolluk güçleri tarafından zorla indirilen pankart ile ilgili “kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu” kararı vermişti.

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