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Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP pankart için AYM’ye gidiyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP pankart için AYM’ye gidiyor

Parti binalarına asılan pankartların polis aracılığıyla indirilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan” diye seslendi.

AYM’YE İTİRAZ HAZIRLIĞI

CHP Genel Merkezi ise parti binalarına asılan pankart ve afişlerin indirilmesine itiraza hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi önce yerel mahkemelere başvuruda bulunacak. Bu girişimden de sonuç alınamaması halinde, “ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği gerekçesiyle Anayasa’nın ihlal edildiğini” savunarak konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine taşıyacak. Anayasa Mahkemesi, 2014’te, AK Parti’nin Edirne’de düzenlediği yerel seçim mitingi sırasında ÖDP binasına asılan ve kolluk güçleri tarafından zorla indirilen pankart ile ilgili “kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu” kararı vermişti.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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