CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

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CHP parti otobüsü şoförü Gökhan G. hakkında, 23 Nisan’da polisin ‘dur’ ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Gökhan G., ifadesinde CHP’de şoför olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi:

‘MESAFEM KISAYDI DURAMADIM’

“Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için Genel Başkan’a tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istedik. Program akışına yetişmek için ana yol yerine, önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak fren mesafem kısa olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polislerle konuştular. Daha sonra Trafik Şube Müdürü’nün talimatıyla araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren Trafik Şube Müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ben şoför olarak çalışmaktayım. Emniyete veya devlete karşı kasti bir eylemim yoktur.”

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İfadesinin ardından nöbetçi hâkimliğe sevk edilen Gökhan G., ‘Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI: GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anlara ilişkin MOBESE görüntüsü ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını paylaşarak,“Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü de yazılı açıklamasında aracı kullanan Gökhan G. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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MİLLETVEKİLİ BEKER’E İNCELEME

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İ.A.’nın, 23 Nisan’da Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde ‘dur’ ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürdüğü iddiaları tartışma yarattı. Görüntüleri ortaya çıkan olayla ilgili sürücü gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. Beker için Parlamenter Suçları Bürosu’nca inceleme başlatıldı. Beker, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yeni görüntüler paylaşarak, partisinin programına katılmak üzere alana giderken 3 farklı polis noktasından geçtiklerini, zorluk yaşamadan alana yaklaştığını ancak Ankara Tren Garı’nın önünde aracının “keyfi bir biçimde” tekrar durdurulduğunu öne sürdü ve “Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz” dedi.

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