CHP onay bekleyen projelerini açıkladı

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- İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 300 otobüs alımı için 90 milyon euro ve Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap arası metro hattı için 638 milyon dolarlık proje.

- Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 275 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılan ‘Akıncılar-Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi.’

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı, 30 Ekim 2020’deki depremin ardından, ‘Afet Sonrası Acil Destek Kredisi’ için Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi anlaşması.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ

- Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması’ ile ‘Yenilenebilir Enerji Santralları Kurulumu’ projeleri kapsamında kredi anlaşmaları yaptı. Toplam bedeli 63.5 milyon euro olan ve Hazine garantisi istenmeyen kredi anlaşmasının tamamlanması için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı sonrası Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Bir yıldan fazla süredir yanıt verilmedi.