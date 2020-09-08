‘CHP olarak idama karşıyız’

GÜNDEM DEĞİŞTİRME

“CHP olarak, sosyal demokrat bir parti olarak, idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ekonomi ile ilgili, ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu, ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ’nün yurtdışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Çok açık söyleyeyim. Ülkenin taahhütleri ortadadır. Avrupa ile ilişkilerimizin arkasında yatan anlaşmalar ortadadır. Dolayısıyla idam cezasının getirilmesi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir.

(Muharrem İnce’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bizim gündemimizde bu yok, mitingdi, şuydu buydu, böyle bir değerlendirme MYK’nın gündeminde yok.

SORUMLULUK YAKAR TOP

Salgında can kayıpları artınca, sorumluluk yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor. İlkin Bilim Kurulu üyeleri, ‘Alınan kararlarda bizim rolümüz yok’ dedi. Sağlık Bakanı çıktı ‘Düğün salonlarının açılmasını ben istemedim’ dedi. Peki, salgınla mücadelede alınan kararları Bilim Kurulu almıyorsa, Sağlık Bakanı almıyorsa kim alıyor?

MİLLETVEKİLİ DÜĞÜNÜ

Vatandaşların düğününe 1 saat sınırı konuyor, yemek vermek yasak, açık içecek ikram etmek yasak deniyor. Fakat AK Parti’nin milletvekili, devlet erkanının önünde, hiçbir kurala ve sınıra uymayarak 1500 kişilik düğün yapıyor. Kılını kıpırdatan yok.”

97’NCİ YIL KUTLAMALARI İPTAL

CHP’nin 97’nci kuruluş yıl dönümünde, Ankara Ahlatlıbel Parkı’nda yapılması planlanan kutlama, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle iptal edildi. Ayrıca perşembe günü 81 il başkanıyla Ankara’da yüzyüze görüşmesi planlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısı videokonferansla yapılacak.