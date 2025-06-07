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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi vefat etti

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#CHP#Ömer Fethi Gürer#Anne
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürerin annesi vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 21:29

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in annesi Kadriye Gürel vefat etti.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürer, yaptığı paylaşımda “Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer’in cenazesinin İstanbul Karacaahmet’teki işlemlerinin ardından memleketi Niğde’ye götürüleceğini açıkladı. Cenaze töreninin 8 Haziran 2025 Pazar günü, Bor ilçesindeki Paşa Camii’nde öğle namazının ardından yapılacağı ve Bor Acıgöl Mezarlığı’nda defin işleminin gerçekleşeceğini bildirildi.

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#CHP#Ömer Fethi Gürer#Anne

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