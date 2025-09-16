CHP ‘nefes’ aldı

Haberin Devamı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istenen davaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları ile bazı CHP milletvekilleri izleyici olarak katıldı.

Davacı (Lütfü Savaş) tarafın avukatı Onur Üregen duruşmada, “CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan seçimli kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeni ile mutlak butlan ile batıldır. Dönemin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden fazla sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edilerek, oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini tamamen kaldırmıştır” dedi.

‘KRİMİNAL FAALİYETLER’

Avukat Üregen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen “kurultay” soruşturmasına dikkat çekerek, “Soruşturma dosyasında ulaşılan deliller, faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ederek kurultayı kriminal faaliyetler ile sakatladığını tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur” savunmasında bulundu. Avukat Üregen’in savunmasında kullandığı “suç organizasyonu”, “kriminal” ifadeleri duruşma salonunda tansiyonu yükseltti. Üregen ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve önceki YDK üyelerinin görevlerine iadesini talep etti.

CHP: DAVA KONUSUZ KALACAK

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan da davacı avukatının savunmasında kullandığı “suç organizasyonu” ifadesi için “Davacılar tarafından anlatılmaya çalışılan ‘suç organizasyonu, örgütü’ tarifi iddianamede bile yok” sözleriyle tepki gösterdi. Çağlayan, Lütfü Savaş’ın partiden ihraç edildikten sonra söz konusu davayı açtığını, bu nedenle dürüstlük kuralına uygun hareket etmediğini anlatarak özetle şunları söyledi: “Tüm yargılama boyunca tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Mutlak butlanın ortaya çıkması için kanunda sayılı bir hükmün aksine hareket edilmiş olması gerekir. Genel sonuçlardan mutlak hali çıkartılamaz. Mutlak butlan halinin oluşmayacağını eklemek isteriz. Amaç kongreyi yenilemekse CHP bunu bir önceki kongre ile yenilemiştir. CHP üzerinde oluşan baskılar karşısında delege söz söylemek durumunda kalmıştır. CHP delegeleri olağanüstü kurultayını çağırmıştır. Mahkemelerin siyasi partilerin kendi kendini yönetmesinin önünü açması gerekmektedir. Olağanüstü kurultay ve İstanbul il kongresinin, davayı bir kez daha konusuz bırakacağı kuşkusuzdur.”

Daha sonra davacı avukatı Üregen, 22. Olağanüstü Kurultay sürecinin durdurulmasına karar verilmesini de talep etti.

TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından mahkeme ara kararlarını açıkladı. Mahkeme, davacıların avukatının tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına, CHP İstanbul İl Kongresi iptal talebine ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ret kararının gerekçeli karar ile birlikte istenilmesine, kurultayla ilgili olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dosyanın istenilmesine hükmetti.

DELEGE LİSTESİ İSTENECEK

Mahkeme ayrıca CHP’nin 21 Eylül tarihinde yapacağı kurultaydan sonra, olağanüstü kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenilmesine karar verdi. Mahkeme, 24 Eylül günü CHP İstanbul İl Kongresi yapıldıktan sonra, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde seçime katılan oy kullanan, kullanmayan tüm delege listesinin birleştirme tutanaklarının da istenilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca CHP Genel Merkezi’ne de yazı yazılarak, davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği ve parti üyelikleri sonlanmış ise hangi tarihte sonlandığının bildirilmesine karar verdi.

DENİZ YÜCEL: REDDE MAHKÛM DAVA

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK’nın ardından yaptığı açıklamada ertelenen kurultay davası için “Bu ve bu tarz davalar partimizi tartıştırmaya yönelik davalardır. Her şeyden önce, bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki redde mahkûm bir davadır. Birileri hep ‘şikâyet eden de edilen de CHP’li’ diyorlar ya, bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş davayı açmadan çok önce işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var” dedi.





CHP’LİLER DAVAYI GENEL MERKEZDEN TAKİP ETTİ

Ankara Adliyesi’nde dün sabah görülen “kurultay davası”nı CHP’liler Genel Merkez’den takip ettiler. Genel Başkan Özgür Özel, duruşmanın başladığı saatlerde “A Takımı” olarak da nitelenen MYK’sını topladı. Özel, kurmaylarıyla davadan çıkabilecek olası kararlar üzerine seçenekleri değerlendirdi. Toplantı sürerken Genel Merkez’e ulaşan duruşmanın ertelendiği haberi partilileri rahatlattı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

PARTİ YÖNETİMİ KURULTAYA KİLİTLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü duruşmanın başladığı saatlerde “A Takımı”nı içeren partisinin MYK’sını topladı. Özel, erteleme kararını da toplantı sırasında öğrendi. Özel, bu konuyu partinin öncelikli gündeminden düşürmek için karara ilişkin sıcağı sıcağına bir açıklama yapmama kararı aldı.

KARAR OLUMLU BULUNDU

Erteleme kararı rahatlatırken, toplantıda “davayı konusuz bırakacak teknik, hukuki ve tedbir niteliğinde bir hamle” olarak planlanan pazar günkü olağanüstü kurultayın hazırlıklarına yoğunlaşılması öngörüldü. Erteleme kararını olumlu bulan parti kaynaklarının şu değerlendirmeleri öne çıktı:

‘KURULTAYA ENGEL KALMADI’

“21 Eylül’de yapacağımız olağanüstü kurultayın önünde engel kalmadı. Bu arada kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı’nın kurultayı da 24 Eylül’de yapılacak, orada da yeni yönetim oluşacak. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda Özgür Özel, mevcut listesiyle yeniden Genel Başkan seçilir. Kurultay iptal davalarına konu olan yönetim, tümüyle kurultay delegelerinin inisiyatifiyle yürüyen sürecin sonunda yenilenmiş olacağından iptal davalarını da konusuz bırakacaktır. Konusuz kalan davanın da kendiliğinden düşürülmesi gerekecektir. İstanbul kurultayında da Özgür Çelik’in yeniden il başkanı seçilmesiyle kayyumun görevi kalmaz.”

TEMKİNLİLER DE VAR: HER ŞEY BİTMEDİ

Parti kaynakları, “Olası en iyi senaryolardan biri” diye niteledikleri kararı değerlendirirken, kasım başında tamamlanması planlanan olağan kurultay takviminin etkilenmesini beklemediklerini söylediler. Bazı parti kaynakları ise “Mahkemenin İstanbul’da olduğu gibi tedbir kararı almaması, karar için acele etmeyip dosyanın bütün eksiklerini toplama konusundaki titizliği olumlu ancak bir erteleme kararı üzerinden her şeyin bittiğini düşünmek de doğru olmaz. Nihai kararın beklenmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.