CHP MYK'sından kritik karar: 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni atama yapıldı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarına yönelik alınan kararları açıkladı.

Müslim Sarı, Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il teşkilatlarının feshedildiğini, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde ise yeni başkanlık atamalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde il başkanları toplantısı yapılacağını ve kongre hazırlıklarının başlatılacağını belirten Müslim Sarı, Özgür Özel’e yönelik olarak da “Bir partinin olanaklarını kullanarak başka bir siyasal partinin ilanı yapılamaz” sözlerini kullandı.

Müslim Sarı'nın konuşmasının satırbaşları şöyle:

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"Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaralar doğru değil. CHP üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifalar. Her 10 üyeden 9’u CHP’nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadır. Belediye başkanlarının çoğunluğu CHP'de kalacak. Kaç vekilin istifa edeceğini bilmiyorum. CHP sayılardan ibaret değil, bugün 80 vekil olursunuz, yarın 10 vekile düşersiniz. Parlamentonun en büyük muhalefeti olmak önemli.

4 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ! 5 İLE YENİ ATAMA YAPILDI

4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Bunlar; Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık: Bu illerimiz de; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.

KONGRE HAZIRLIĞI

Önümüzdeki günlerde il başkanları toplantısı yapacağız, CHP'nin kongrelerini yapmaya hazır hâle getireceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL’E YENİ PARTİ MESAJI

Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o partinin olanaklarından yararlanarak, kürsüsünden konuşarak, amblemi, il ve ilçe örgütleri ile grup salonunu kullanarak başka bir siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun ahlaki olmadığı çok açıktır. Böyle bir siyasal parti ne dünyada, ne de Türkiye'de kurulmuştur. Ciddi bir etik ve ahlak sorunu oluşturduğu nettir.