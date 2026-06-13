CHP MYK’dan iki başkana ihraç talebi

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Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan MYK toplantısından yeni ihraç talepleri çıktı. Kılıçdaroğlu başkanlığında, çarşamba günü toplanan ilk MYK’da da Özel’in yakın ekibinde yer alan 9 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişlerdi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün (önceki gün) gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir” dedi.

İKİ BAŞKANA İHRAÇ KARARI

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Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verildiğini de bildirdi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bolu Belediyesi’ne yönelik 28 Şubat’ta başlatılan “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanan Özcan hakkında hazırlanan iddianamede, 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

3 YIL ÖNCE KOLTUK EYLEMİ

Özcan, 3 yıl önce de CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği protesto eylemiyle gündem olmuştu. Özcan, “Adalet ve Değişim Yürüyüşü” adı altında Bolu’dan Ankara’ya gelip CHP Genel Merkezi’nin önünde dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğu bırakmaya davet etmiş, ardından da partinin önüne bir koltuk fırlatmıştı. Tuncer ise bir süre önce bir restorandaki kavga görüntüleriyle gündeme gelmişti.

TANJU ÖZCAN İSTİFA ETTİ

Tanju Özcan, yaşanan olayların ardından CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, “İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK’ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK’sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.