CHP MYK’dan bildiri: PKK terör örgütünü lanetliyoruz

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CHP MYK dün Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride özetle şöyle denildi: “22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz.

SORULARIMIZ YANITLANMADI

Saldırıların ardından sorduğumuz sorular hâlâ yanıtlanmamış, iktidar sorumluluğunu yerine getirmemiş, önlem almamış, kara haberlerin gelmesini engelleyememiştir. Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki, iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması, şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu gündemle toplanması ve milletimizin bilgilendirilmesi çağrımızı yineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, askerlerimizin güvenliği için üstümüze düşenleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.”

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ÖZEL: ARTIK SUSMAYACAĞIZ

- CHP Lideri Özgür Özel, olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından Cumhur İttifakı’na sert eleştiriler yöneltti. Geçen ayki şehit haberleri üzerine yaşanan bildiri tartışmasını anımsatan Özel, “Hadi attığınız imzalar durduysaydı şehitlerimizi. Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine artık evlatlarımızın kanı akmasın diyoruz. O evlatlarımız o üs bölgesinde kalacaksa tedbirler tam alınacak. Alınmayacaksa o evlatlarımız o üs bölgesinde kalmayacak. Artık yeter bu millet susmayacak, biz susmayacağız. Bu düzen değişecek, kararlıyız” dedi. Özel ayrıca bugün yapılması planlanan mitingi de iptal ettiklerini söyledi. Özel, “Yasta olduğumuz bir günde miting yapmayı doğru bulmadık” dedi.