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CHP MYK’da Gürsel Tekin tartışması

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#CHP#MYK#Gürsel Tekin
CHP MYK’da Gürsel Tekin tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, şunları söyledi: “12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya’ya Emin Kalyoncu, Artvin’e Ahmet Özdemir, Balıkesir’e Fikret Şahin, Burdur’a Recep Mutlucan, Giresun’a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’a Tuncay Yılmaz, Kars’a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’ya Uğur Alendar, Kütahya’ya Nihat Saygın, Rize’ye Muhittin Bayrak, Trabzon’a Mustafa Gültekin, Zonguldak’a ise Olcay Can atandı.”  

görevden alındı iddiası

Bir gazetecinin “İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin’in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı’nın atandığı söyleniyor” sorusuna Sarı, “MYK’da bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız” yanıtını verdi.

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CHP’den istifa eden belediye başkanı sayısının sorulması üzerine Sarı, şunları söyledi: “Resmiyete dönüşmüş olan belediye başkanları üzerinden istifalarını takip ediyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız CHP ile yollarını ayırmış görünüyor. Bu belediyelerimizden 2 tanesi büyükşehir belediyesi. Bize ait 12 büyükşehir belediyesinden 10’u CHP içinde siyaset yapmaya devam ediyor.”              

 

 

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#CHP#MYK#Gürsel Tekin

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