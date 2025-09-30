CHP MYK toplantısı yapıldı, işte masadaki konular

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 18:13

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, CHP'nin 21 Eylül'de tamamlanan 22. Olağanüstü Kurultayının ardından yapılan ilk MYK toplantısında, yarınki TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, partinin 3-5 Ekim'de Bolu'da düzenleyeceği milletvekili kampı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı görüşüldü.

Toplantıda ayrıca kasımda yapılacak CHP'nin 39. Olağan Kurultayına dönük hazırlıklar, yenileme çalışmaları süren parti programı ile bazı CHP'li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar da ele alındı.

 

