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CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

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#CHP MYK Toplantısı#Özgür Özel#TBMM
CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:44

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Özgür Özel başkanlığında TBMM’de başladı. Toplantı çıkışı Özel’in açıklama yapması bekleniyor.

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CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında TBMM’de toplandı. Toplantı öncesi basın mensuplarının yarın yapılacak olan grup toplantısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gerekli açıklamalar toplantısı sonrası yapılacak. Yönetmelik gereği ne olacaksa onlar yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma heyetinde yer alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşup konuşmayacağı hakkındaki soruya, "Sorun yok. Tabii ki konuşacak" cevabını verdi.

Özgür Özel’in başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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#CHP MYK Toplantısı#Özgür Özel#TBMM

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