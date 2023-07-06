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CHP MYK Mart 2024 takvimini açtı... "Belki en çok biz üzüldük"

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#CHP#Faik Öztrak#CHP MYK
CHP MYK Mart 2024 takvimini açtı... Belki en çok biz üzüldük
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

DEĞİŞİM tartışmasıyla kurultay sürecine giren CHP MYK’nın dünkü toplantısında Mart 2024 yerel seçimine yönelik çalışma planının startı verildi.

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Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Akın’ın yönetiminde 2024 seçimine yönelik çalışma takvimi oluşturulup, yol haritası çıkarılacak. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “yerel seçim hazırlığı ve kurultay sürecinin kurulun gündeminde olduğunu, bunun yanı sıra hayat pahalılığı, artan gelir adaletsizliği, memur-emekli maaşlarında ayarlama ve para politikasındaki belirsizliğin görüşüldüğünü” söyledi.

İMAMOĞLU GÖRÜŞÜLMEDİ

Öztrak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun internet üzerinden açıkladığı değişim manifestosunun MYK’nın gündemine gelmediğini belirtti. Öztrak, değişim taleplerine yanıt ve sürece ilişkin planlamayla ilgili de şunları söyledi:

“Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Mayıs seçimlerinde milletimiz çok önemli bir kapıyı araladı. Farklı düşünen, farklı konuşan, belki farklı şeylere inanan, farklı partilere oy veren, ama hepsi bu ülkeyi sevmek paydasında buluşan bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan 25,5 milyon insan sandıkta tek vücut oldu. ‘Asla bir araya gelmez’ denenler vatan için bir araya geldiler. Birbirlerine düşmanlaştırılan milyonlar bu kez birbirlerine kollarını açtılar.

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BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU

Atatürk’ün kurduğu, Cumhuriyet değerlerine bağlı sosyal demokrat bir partiyi, onun Genel Başkanı’nı, değerlerinden kopmadan, toplumun tüm kesimlerinden oy alabilen hale getirmek büyük bir değişimdir. Müreffeh Türkiye’nin demokrat yarınları için bu çok önemli bir aşamayı ifade eder. Ama çok istememize ve çok çalışmamıza rağmen olmadı, kazanamadık. Buna belki en çok biz üzüldük. Ama seçim süreci devam ederken, sadece üzgünüz diye oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor.”

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#CHP#Faik Öztrak#CHP MYK

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