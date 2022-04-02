CHP müze kararnamesini yargıya taşıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Anayasa’nın 104. maddesine göre yasayla düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” dedi. Torun, şöyle konuştu: “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda müzelerin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin düzenleme mevcuttur. Yani müzelerin devri için kanun düzenlemesi yapılması gerekir. Bunlar bir kararname ile belediyelerin elindeki müzelere göz diktiler. Birçok kentte belediyelerimizin işlettiği ciddi müzeler var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir, İstanbul, Muğla, Adana Büyükşehir Belediyelerimizin 20 milyar liralık 6 büyük projesinin finansmanını da bir yıldan fazladır imzalamıyor.”