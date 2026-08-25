CHP, 'Mutlak Butlan' davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, ‘Mutlak Butlan' davası kapsamında daha önce yapmış olduğu temyiz başvurusunu geri çekti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEŞKİLATLARA ÇAĞRI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında il başkanları ve teşkilat yöneticilerine hitap etti.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu sorunların çözümüne talip olduğunu vurgularken, teşkilatlara sahada daha aktif çalışma çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

"ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti teşkilatlarının farklı kademelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ve parti tüzüğünde değişiklik yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Merkezin güçlendirilmesinin oluşturduğu bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Türker Ertürk hakkında istenen ceza belli oldu Haberi görüntüle