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CHP, 'Mutlak Butlan' davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti

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#CHP#Mutlak Butlan#Temyiz
CHP, Mutlak Butlan davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 17:44

CHP yönetimi, 'Mutlak Butlan' davası kapsamında daha önce yapmış olduğu temyiz başvurusunu geri çekti.

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Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, ‘Mutlak Butlan' davası kapsamında daha önce yapmış olduğu temyiz başvurusunu geri çekti.

CHP, Mutlak Butlan davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEŞKİLATLARA ÇAĞRI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında il başkanları ve teşkilat yöneticilerine hitap etti.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu sorunların çözümüne talip olduğunu vurgularken, teşkilatlara sahada daha aktif çalışma çağrısı yaptı. 

CHP, Mutlak Butlan davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti

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"ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti teşkilatlarının farklı kademelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ve parti tüzüğünde değişiklik yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Merkezin güçlendirilmesinin oluşturduğu bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız" diye konuştu.

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#CHP#Mutlak Butlan#Temyiz

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