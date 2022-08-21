CHP: Müjde eziyete dönüştü

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Ahmet Akın şu açıklamayı yaptı:

10 ZAM YAPILDI

“Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu müjdesinin verildiği 20 Ağustos 2020 tarihinin 2. yıldönümünde konut tarifesi tam 10 kez zamlandı. Müjdeden sonra konut tarifesine gelen zamların toplamı yüzde 160 oldu. Sanayi tarifesine 14 zam yapıldı. Sanayi tarifesi de yüzde 640 oranında arttı. Sanayi maliyetlerindeki artış da market raflarına, çarşı-pazara hayat pahalılığı olarak yansıdı. Doğalgazla elektrik üretimi yapılan santrallerin tarifesine yapılan 17 zammın toplamı yüzde 804 oldu.

Vatandaşlarımız kara kış öncesi nasıl ısınacağını kara kara düşünüyor. Sanayicimiz ise doğalgaz maliyetinin neredeyse 7.5 kat artması nedeniyle üretimde açmaza girdi. Doğalgaz müjdesi her kesim için eziyete dönüşmüş durumda.”