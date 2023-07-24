CHP, MTV iptali için AYM’ye başvurdu

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CHP'li Günaydın, AYM önünde yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşan ve 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin iptali için başvurduklarını söyledi. Günaydın, söz konusu düzenlemenin 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ekonomik kayıplarının telafisi için MTV’nin bir kere daha alınmasını da içerdiğini hatırlatarak, şöyle dedi:



"Sözü edilen kanunla 1 trilyon 119 milyar TL'lik bir ek bütçe getirdiler. Ayrıca aynı gün TBMM’den geçen bir torba kanunla Cumhurbaşkanı’na 794 milyar TL ek ödenek hakkı tanındı. Böylece 1,9 trilyon TL'lik bir bütçeden bahsediyoruz. Bu bütçenin ne kadarı vergi gelirlerine hasredilecek? Yasanın gerekçesinden anlıyoruz ki 507 milyar TL’si. Demek ki toplanacak paranın yalnızca dörtte biri deprem harcamaları için kullanılacak. Burada MTV’nin yeri nedir? Ocak 2023 tarihinde tüm Türkiye'de toplanan MTV’den elde edilen vergi geliri 37 milyar TL. Şimdi bunu bir kez daha alacaklar. Deprem bölgesinde tabii çeşitli istisnalar var. Yaklaşık 30 milyar TL civarında bir paranın toplanacağı düşünülüyor. O halde 1,9 trilyon TL bir ek bütçe getiriyorsun. Bunun 507 milyar TL’sini yalnızca deprem bölgesindeki harcamalara hasrediyorsun ve MTV’den toplamayı düşündüğün para 30 milyar TL. Rakamlardaki uyumsuzluk aslında amacın da bize anlatıldığı gibi olmadığını gösteriyor. Bu anayasaya uyarlı mıdır? Hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, aynı zamanda eşitlik ilkesi, adalet ilkesi, verginin genelliği ve adaleti ilkesi, herkese mali gücü oranında vergilendirme ilkesi, bunların tamamını ihlal eden bir yasa ile karşı karşıyayız. Bu nedenle birinci maddenin birinci fıkrasının iptalini talep ediyoruz."

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