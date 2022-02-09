CHP: Mindere bekliyoruz

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Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Beyefendi (Meclis Başkanı Mustafa Şentop) açıklama yapmış, ‘hukuki bir tartışma yok.’ Bal gibi var ama hiç ağzınız sulanmasın, siyasi bir tartışma yok.

BEDAVA MAĞDURİYET YOK

Bilerek başlatılan, seçimi kaybetmekte olan Erdoğan’a sanki güçlüymüş de, rakipleri ondan korkuyormuş izlenimi yaratmaya çalışanlar, kusura bakmayın, size bedavadan verilecek mağduriyet hikâyemiz yok. Çıksın karşımıza. Beyefendi aday olsun, en çok biz istiyoruz. Aday olacak mı, olacak. Yeneceğimizi biliyoruz, kendisini mindere bekliyoruz, eğer cesaretleri varsa hemen haftaya seçim kararı alalım.”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.