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CHP milletvekilleri AKPM’de görevlendirildi

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#CHP#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi#Milletvekili
CHP milletvekilleri AKPM’de görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

CHP’den 3 milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) görev yapacak.

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AKPM’nin 27 Ocak’taki oturumunda 18 kişilik Türkiye heyetinden 3 CHP’li milletvekili yeni görevlerine seçildi. CHP İstanbul Milletvekili ve Emekli Büyükelçi Namık Tan, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarını Belirleme Komitesi’ne seçildi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

EN YÜKSEK TEMSİL ORANINA SAHİP

Alman milletvekili Frank Schwabe’nin yönetiminde AKPM’deki 612 sandalyeden 153’ünü elinde bulunduran Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu, hâlen mecliste bulunan beş siyasi parti grubu arasında en yüksek temsil oranına sahip grup.  

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#CHP#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi#Milletvekili

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