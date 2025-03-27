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CHP Milletvekili Özer'e, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" iddiasıyla ilgili soruşturma

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#CHP#Turan Taşkın Özer#Ekrem İmamoğlu
CHP Milletvekili Özere, İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında sahte tanık iddiasıyla ilgili soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 02:44

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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#CHP#Turan Taşkın Özer#Ekrem İmamoğlu

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