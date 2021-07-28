CHP, milletvekili çıkarılamayan illeri hedefledi

Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan örgütlenme çalışmaları sürerken diğer yandan da sandık güvenliğine ilişkin çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

"CHP olarak biz, sandık ne zaman kurulursa seçime hazırız." görüşünü paylaşan Salıcı, yapılacak tüm seçimlerde "sandıklara dört elle sahip çıkarak", sandığa atılan her bir oyun dahi zayi olmasını engellemekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Bu konuda vatandaşların kuşku duymamasını isteyen Salıcı, şöyle konuştu:

"İstanbul seçimlerinde bunu yaptık. Bunun için parti örgütlerinden sandık sorumlularını belirlemelerini istemiştik. Bu çalışma sürüyor ve büyük oranda önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Seçimler ilan edilmeden sandık görevlilerimizi belirleyerek eğitimlerini tamamlayacağız. İktidar yürüyüşündeyiz ve Türkiye’nin iktidarımıza ihtiyacı var. Bu dönemde tüm gücümüzle sahadayız. Bir yandan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları sürerken, bir yandan Ekonomi Masası ve Doğu Masası, bir yandan da milletvekili heyetleri ve parti örgütlerimiz farklı kollardan sahada çalışmalarını yürütüyor. Örgütleme çalışmalarımız da sürüyor. Doğu Masası, 24 ilde örgüt kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, ilk seçimde daha önce milletvekili çıkaramadığımız doğu illerinde milletvekili çıkarmak. Gittiğimiz illerde bunu görüyoruz. CHP'ye büyük bir yöneliş var. Bugüne kadar partimizin temsilciliği olmayan bazı beldelerde yeni temsilcilikler açtık. Bu, kısa bir süre içerisinde oldu."

"DOĞU İLLERİNDEN SÜRPRİZ BEKLİYORUZ"

Yaptıkları çalışmalara değinerek, doğu illerinden sürpriz sonuçlar elde edeceklerini vurgulayan Oğuz Kaan Salıcı, "Biz sahaya gidince Doğu Masası çalışmalarımız görünür hale geldi ama aslında çalışmalar önceden başlamıştı. 24 il ile ilgili görevlendirmeler yapıldı, milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimiz, sorumlu olduğu yerlerde çalışmalarına devam ediyor. Bazı illere ikinci, üçüncü kez giden heyetlerimiz var. O çalımalar sürüyor. Doğu ve Güneydoğu’da üye sayımızda artış var." diye konuştu.

Bu arada örgüt içi toplantılara da devam ettiklerini vurgulayan Salıcı, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının katıldığı bölge toplantıları ile hem örgütün motivasyonunu artırdıklarını hem de yeni yapılacak çalışmaları planladıklarını söyledi.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Sakarya'yı kapsayan bölge toplantısını 5 Ağustos'ta Kocaeli'de yapacaklarını bildiren Salıcı, şöyle devam etti:

"Ardından Manisa ve İzmir illerini kapsayan toplantımızı İzmir’de, Adana ve Mersin illerini kapsayan toplantımızı Mersin’de, Konya, Isparta, Burdur ve Antalya illeri ile de Antalya’da bölge toplantılarında bir araya geleceğiz. Bu toplantılar, bizim örgütlerimiz ile yaptığımız iç toplantılarımız. Çalışmalarımızı masaya yatırıyoruz. Artık Türkiye'de siyasi iklim değişti, vatandaşlar yapmış olduğumuz önerileri daha can kulağıyla dinler durumda. Artık vatandaş, bizim iktidara gelmemizi istiyor. Bunun için de erken seçim talebi her ortamda dile getiriliyor. Bunu sahada yapılan çalışmalarda gözlemliyoruz. Bütün bu çalışmalardan amacımız, parti örgütü olarak gücümüzü artırarak, daha önce seçimlerde bize oy vermeyen yurttaşlarımızı ikna ederek, bu süreçte CHP iktidarını kurmaktır. İktidarı, CHP'nin öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim vatandaşımıza karşı boynumuzun borcudur."

"ERTELENEN KONGRE SÜRECİMİZ DE BAŞLADI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, çeşitli nedenlerle boşalan il ve ilçe yönetimlerinde, salgın nedeniyle ertelenen kongre sürecinin de tekrar başladığını bildirdi.

Aydın’ın Nazilli, Bitlis’in Ahlat ve Tatvan, Eskişehir’in Sivrihisar ve Kastamonu’nun İnebolu ilçelerinde kongrelerini yaptıklarını belirten Salıcı, "İzmir’in Kınık ilçesinde 15 Ağustos, Menemen ilçesinde 8 Ağustos, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde de 31 Temmuz’da kongrelerimiz yapılacak." bilgisini verdi.

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