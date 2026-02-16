×
CHP Milas’ta zeytin ağacı istifası

#CHP#Muğla#Zeytin Ağaçları
CHP Milas’ta zeytin ağacı istifası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

CHP Muğla İl Başkanlığı, kendisine ait olduğu belirtilen arazide çok sayıda zeytin ağacının kesilmesine ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in  görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Milas’ta bazı yerel basın organlarında ‘Milas’ta zeytin katliamı’ başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede, Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi. Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

 

 

