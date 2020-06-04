‘CHP, MHP ile kavga istemiyor’

“Erken seçim talebinin, kirli bir tertip, ayıplı bir tuzak olduğunu söyleyen Bahçeli’nin daha önce üç defa erken seçimi talep ve dillendirdiğini söylemiştim. Demiştim ki: Bahçeli kirli tertip ayıplı bir tuzak içinde midir? MHP yöneticilerinin şu özelliği var: Bahçeli her şeyi söyleyecek, küfür dili kullanacak biz de olabildiği kadar, her şeye rağmen, Genel Başkanımızın da talimatıyla olabildiğince makûl, nazik cevap vereceğiz. Ama ardından MHP’li yöneticiler tehditlere başlayacak. Tehditlere papuç bırakacak halimiz yok. Biz ne MHP ile ne ülkücülerle bir kavga münakaşa arzusu içinde değiliz. Dün birlikte yol yürümüştük yarın belki yeniden yol yürümek gerekecek. Devlet Bey’in kabul edilebilir sınırların üstünde bir dili var. Olmaz. Yassıada’da siyasette kutuplaşmanın yanlış olduğunu söyleyen Bahçeli’nin bugün erken seçim isteyenler için kirli tertip ayıplı tuzak gibi sözler söylemesini yadırgadım. Kaldı ki daha önce üç defa Türkiye’nin erken seçime gitmesine vesile olan Bahçeli’dir.”