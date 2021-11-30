CHP meydanlarda seçim isteyecek

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CHP’de seçim için sahaya inme mesajını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Seçime zorlamak için ne gerekiyorsa yapacağım” mesajıyla vermişti. İlk miting kararını da, 4 Aralık Cumartesi günü Mersin için alan CHP, Meclis’te aralık ayında yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından ocak ayından itibaren bölgesel mitingler yapacak. “Milletin Sesi” temasıyla gövde gösterisine dönüştürülecek bu mitinglerin sloganı da, “Hemen Seçim, Acil Seçim” olarak belirlendi.

MEYDANA YENİ AD VERİLDİ

CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi, Valiliğin miting için adres gösterdiği Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yanındaki alana, “Umut Meydanı” adını verdi. CHP’de bu miting programlarının koordinasyonunu yürüten Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hürriyet’e, şunları söyledi:

“2018 seçimlerinden sonra kur şokuyla başlayan, sonra pandemiyle birlikte önce krize, sonra buhrana dönüşen bir durumla karşı karşıyayız .Üç yılı geçti. Hükümetin bu buhrana çözüm bulacak ne takati ne kadrosu ne de niyeti var. Bu buhran vatandaşımızı daha fazla ezmesin diye biz erken seçim talep ediyoruz. Çünkü AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin istikrara kavuşması mümkün değil. Erken seçim ya da buhrandan çıkış önerilerimize kulak kabartmıyorlar. Biz de bundan sonra meydanlardan vatandaşlarımızla birlikte bunu haykıracağız. Onun için mitingimizin adı ‘milletin sesi’, biz de sözcüsü olacağız. O sandığı getirip erken seçimi yapacağız, iktidarı gönderip ülkeyi rahatlatacağız.”

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ÖZCAN VE KARACA KARARI ERTELENDİ, SEVİGEN İHRAÇ

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi. CHP’de dün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, Sevigen’in yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile ilgili dosyaları görüştü. Kurul, Sevigen’in daha önce hakkında alınan karara yaptığı itirazları reddetti. Böylece, Sevigen hakkındaki partiden ihraç kararı kesinleşmiş oldu. Bolu Belediye Başkanı Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Karaca hakkındaki kararlar ise dosyalarındaki eksikler nedeniyle bir sonraki toplantıya ertelendi. Kurul, bu iki başkan hakkındaki dosyaları, eksiklerin tamamlanmasının ardından 3 Ocak’taki toplantısında değerlendirerek karar verecek. Özcan hakkında başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Karaca hakkında ise bir vatandaşla küfürlü telefon konuşması nedeniyle uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararı verilmişti.

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KADIN VEKİLLER ‘FERMUAR YÖNTEMİ’YLE EŞİTLİK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu teklif, milletvekili aday listelerinde yüzde 50 cinsiyet kotası; kadınların seçilebilecekleri sıralarda olmasını sağlamak için aday listesinde her iki cinsiyetin birbirini izlediği ‘fermuar yöntemi’ getirilmesini öngörüyor. Teklifte il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde de yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanması yer alıyor.

ÇAĞRI MEKTUBU YOLLADILAR

CHP’li kadın milletvekillerinin, bugün Meclis Genel Kurul gündemine taşıyacakları tekliflerine destek amacıyla Meclis’te temsil edilen siyasi partilere gönderdikleri çağrı mektubunda şöyle denildi: “Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir demokrasi anlayışının yerleşmesiyle kadın politikaları konusunda daha güçlü bir iradenin hayata geçirilmesi için yasa teklifimize, bu çağrı mektubu ile desteğinizi istiyoruz. Kadınlar ile erkeklerin, temel insan hakları boyutunda eşitlikçi anlayışla özgür bireyler olarak yaşayabilecekleri Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek adına, bu tarihi sorumluluktan kaçmayacağınıza yürekten inanıyoruz.” (ANKARA)