CHP, Meclis’i toplantıya çağırdı

Haberin Devamı

CHP, Meclis’in haftaya salı günü olağanüstü toplanması çağrısını Meclis Başkanlığı’na dün iletti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü toplantı çağrısına CHP listesinden Meclis’e giren SP, DEVA, Gelecek ve Demokrat Partilerinin de imza koyduğu bilgisini verirken, İYİ Parti ve YSP’nin de toplantıya katılacaklarını söyledi. TİP ve EMEP ile de toplantıya katılım konusunda görüştüklerini, AK Parti ve MHP Meclis Grup yönetimleriyle de görüşerek niyetlerini ilettiklerini belirten Özel, “Meclis Başkanı Numan Kurtulmaş’a da bilgi verdim” dedi. Özel, “Meclis tatile sokulurken, nereye gidiyorsunuz diye sorduk. Verdiğiniz sözler var dedik. Belki bir iki hafta ara makul olabilirdi ancak tatile girmesine itiraz ettik. Sonrasında da inanılmaz zamlar yapıldı. Siyasetin gündemi bu kadar yakıcıyken Meclis’in tatilde olmasını anlamsız ve ayıplı buluyoruz” diye konuştu. Özel, zamlara yol açan vergi düzenlemeleri ile EYT’deki eşitlik ilkesine aykırılığı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacakları bilgisini de verdi.