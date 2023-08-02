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CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

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#CHP#Meclis#MTV
CHP, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 19:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni önümüzdeki salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Günaydın, ek motorlu taşıt vergisine ilişkin teklifin maddesini Anayasa Mahkemesi’ne götürdüklerini belirterek, “Anayasa Mahkemesi ilk inceleme toplantısını yapmış, esastan inceleme kararı vermiş. Umuyoruz ki ilk taksit ödemelerinden evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda iptal kararı verir, bu haksız toplam 30 milyar TL’yi aşan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinden kurtulurlar” ifadelerini kullandı.

Günaydın, Akbelen ormanlarının her yönüyle incelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisini önümüzdeki salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Türkiye’nin dağ gibi biriken sorunları var. Bu sorunu açık olarak ortaya koyalım. Bu tatil herkesin olduğu gibi 15-20 gün olabilir. Meclisin açık olmadığı günlerde seçildiğin illerde vatandaşla birlikte olursun. Dilekçe verildi veya verilmek üzere” diye konuştu.

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#CHP#Meclis#MTV

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