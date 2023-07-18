CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, Meclis tatile girmeden, Genel Kurul’da yasalaşan torba yasa teklifini hatırlatarak, torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildiğini, kurumlar vergisi oranının artırıldığını, KDV'nin yine artırıldığını, harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldığını, akaryakıt ve doğal gazdan alınan ÖTV’ye yapılan fahiş artışların bunu izlediğini belirtti.

"BU DÜZENLEMELERİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIYACAĞIZ"

Motorine ve benzine bir gecede litre başına 5 lira zam yapıldığını, LPG’ye litre başına 4 lira zam yapıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:



"Bu düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Geçtiğimiz hafta burada çıkan kanunlar ve cumhurbaşkanı kararnamelerini titizlikle inceliyoruz. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere, vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz" diye konuştu.

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DİLEKÇE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Özel, Meclis’te grubu bulunan ve temsil edilen muhalefet partileri ile konuşarak ve onların da imzalarını alarak, son yapılan zamlar ve ekonominin kötü gidişatını görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarına ilişkin dilekçeyi Meclis Başkanlığı’na sunduklarını söyledi.Özel, "Sayın Genel Başkanımızın muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Biz, Meclis’in çalışmalarının devam etmesi için önerge vereceğiz. Önergemize destek vermelerini bekliyoruz. Ayrıca, MHP emekli aylıklarına ilişkin bir yasa teklifi verirse biz CHP olarak destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.