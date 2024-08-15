CHP lideri Özgür Özel'in ayağı kırıldı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşma yapması nedeniyle bugün gerçekleştirilen özel oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. Özgür Özel’in katılmamasıyla ilgili olarak TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin’in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail’in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum."