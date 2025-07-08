CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken 'Manavgat' açıklaması: Kaynar sular başımdan döküldü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere ilişkin, "İki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini bırakmayız." dedi.

CHP lideri Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bolu'daki otel yangını davasına ilişkin, "Dava eksik mi başladı?" sorusu üzerine Özel, davanın çok eksik başladığını savundu.

İlk bilirkişi raporuna göre esas sorumluların mahkemede olmadığını öne süren Özel, "Olmamalarının sebebi de Bakan'ın izin vermiyor oluşu. Onların yargılanması, Bakanlık iznine tabi, Bakanlık izin vermiyor. Savcı istedi, şimdi İdare Mahkemesine başvurulacak. Ümit ediyorum, mahkeme Bakan'ın bu idari kararını bozacak ve yargılanmaya başlarlar." ifadelerini kullandı.

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Özel, davayı yakından takip edeceklerinin altını çizerek, yargılanması gereken herkesin yargılanması için verilen mücadeleyi destekleyeceklerini bildirdi.

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"MECLİS ZEMİNİNDE BU İŞİN SORUŞTURULMASI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerle ilgili soru üzerine Özel, bunun kahredici bir olay olduğunu vurguladı.

Bu konuda tahkikat yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Özel, "Biz, devletin yaptığı resmi açıklamaya bağlıyız. Diyorlar ki 'metan gazı.' İşte o soruşturmanın sürmesi lazım. Ama biz de Meclis zemininde bu işin soruşturulması için girişimlerde bulunacağız. Cenazeler kalktıktan sonra." diye konuştu.

Özel, "Bana raporlanan şu. Çok büyük ihmal, olmayacak bir hata. Nasıl olduğuna işi bilen kimsenin inanamadığı bir büyük ihmal ve hata var." ifadesini kullandı.

"ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇOK İYİ YAPMIŞ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma ve tazminat davasıyla ilgili soruna Özel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış, 'benim bölgemde oldu' demiş. Sonuçta, infazıma da karar vermedi, soruşturma açıyor. Soruşturmayı açmış, hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmedi. İşin bu kısmını değerli görüyorum. Onun dışında kavgada yumruk sayacak durumda değiliz. Her gün bir soruşturma açıyorlar, bir dava açıyorlar." yanıtı verdi.

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Özel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir girişimin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine ise "Yani her şey beklenir. Bedeline katlanır. Bunun da bir maliyeti olur ama pek çok maliyete katlanıyorlar. Bu maliyete de katlanmayı göze alabilirler." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü 410 belediye başkanıyla bir araya geleceklerini dile getiren Özel, ara ara böyle toplantılar yaptıklarını söyledi.

Özel, "Belli bir karar alacak mısınız?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Şu anda, partinin yetkili organlarından, ayrıca milletvekili grubumuzdan, il başkanlarımızdan, partinin siyasetini birlikte tartışmamız gereken herkesten 'neredeydik', 'nereye geldik', 'neler oldu', 'bundan sonra neler olabilir', 'ne yapmalıyız'ı konuşuyoruz. Belediye başkanlarımızla da bunu konuşmak istiyoruz. Devamında da tekrar bir MYK yaparak, bir yol haritası belirlenecek. Çünkü yeni faza geçtiler. Bizim de yeni fazlara geçmemiz lazım."

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"Bu hızlı süreçte CHP'den sert bir karar, beklenmedik bir tavır gelme ihtimali var mı?" sorusunu Özel, "Stratejik kararlar, yeni tavırlar, biraz vadeli ama etkili kararlar olabilir. Ama esas şöyle bir şey var, Cumhuriyet Halk Partisi kararlı mücadelesinden geri adım atmayacak. Özellikle söz alan herkes lafa şöyle başlıyor. Millet bizden razı, üyeler bizden razı. Verilen mücadeleden herkes memnun. Acı çekiyoruz, bedel ödüyoruz, arkadaşlarımız içeride ama millet bizi anlıyor." şeklinde yanıtladı.

"2 KASIM'DA KOYALIM SANDIĞI"

Özel, erken seçim taleplerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"2 Kasım dedik. Çok kış olmadan yapılsın istiyoruz. Kasım ayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin 2,5'uncu yılı, 2,5 yıl daha yapmaya hakkı var. Meclis, 360 kişiyle toplanıp da seçimleri yenilemezse ki yenilese de erken seçim olduğu için aday olabilir. Biz diyoruz ki gel 2,5 yıl senden, 2,5 yıl da bizden, seçimleri yenileyelim. Kararı millet versin. 2 Kasım'da koyalım sandığı. Gelecek sene marta, nisana da varız. Erken seçimi zorlamak için ne imkan varsa zorlayacağız."

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"KAYNAR SULAR BAŞIMDAN DÖKÜLDÜ"

Özel, Manavgat Belediyesindeki rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile ilgili sorulan soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. İlk görüntü çıktı, 'montaj olabilir, eliyle koymuş gibi buluyor. Açan kişinin eli bile titremiyor, kendinden emin nasıl baklava çıkacak' falan dediler. O yüzden bir muhakkike ihtiyaç var. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Çünkü bu parti Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediye kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin namusunu, ailesinin namusunu düşünmeyi bırak partinin geleceği ile oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Bu kadar net. Ama tabii yine de masumiyet karinesi var. Onun kendisini savunması lazım. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız."

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"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine de Özel, "Terör örgütü silah bırakacaksa, bırakma mı diyeceğim? Bunun en büyük destekçisi olurum. Türkiye'de silahlar sustuğu anda hem şehit gelmeyecek, Kürt-Türk arasında gözyaşı bitecek, kan bitecek, her şey bitecek hem de oraya harcadığımız parayı millete harcayacağız. Süreci baltalayamayız, silah bırakılmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.