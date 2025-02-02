CHP Lideri Özgür Özel: Üye sayımız hızla artıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir’in Balçova ilçesinde bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulundu. TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin önünde koca bir ömür olduğunu ve haklarını mutlaka geri alacaklarını söyleyen Özel, seçim için hazırlık yaptıklarını ve aday belirleme sürecine başladıklarını anlattı. Partilerindeki ortak aklın adayın belirlenmesi yönünde karar verdiğini dile getirerek, cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bine yakın parti üyesinin belirleyeceğini aktaran Özel, özetle şunları kaydetti:

21:00’E KADAR AÇIĞIZ

“Üyelikleri açarak ‘cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyenleri partiye davet edelim’ dedik. Şu anda çevrimiçi üyelikte 10-12 kat artış var. CHP il ve ilçe başkanlıkları, cumartesi ve pazar günleri dahil saat 21:00’e kadar üye kaydı için açık tutuluyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde seçmen olmak isteyen herkes partimize kayıtlarını yapıyor. Partinin bütün seçilmişlerinin görüşlerini aldığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bazı farklı görüşler mutlaka olabilir, onlara da saygı duyuyoruz.”

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SİLİVRİ’Yİ KAPATACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Silivri Cezaevi’ni kapatalım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, “Önce Suat Toktaş’ı çıkaracağız, sonra Silivri’yi kapatacağız. En kısa zamanda itiraz dilekçesinin sonucunu alacağız” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili soruyu ise şöyle cevapladı: “Tuncay Özkan’ın iddiasına soruşturma açmak yerine ona soruşturma açıyorlar. Özkan, ‘Yaptırdığım tahlillerin ardından vücudumda ağır metal çeşitleri çıktı, karaciğerim zarar gördü, tedavi gördüm’ dedi. Yalan söylediğini nereden biliyorlar? Özkan’ın elinde Almanya’da tedavi gördüğü tahliller var. Bilgi ispata muhtaç ama Özkan’ı çağır, bir bilgisine başvur.”

ENGELLİLER BAKANLIĞI KURACAĞIZ

‘Bağımsız Yaşam Hakkı’ sloganıyla düzenlenen ‘Engellilik Çalıştayı’na katılan Özel, özetle şunları kaydetti: “Meclis’te Türkiye İttifakı’nın bakanları olduğunda, engelliler bakanlığı kurulacak ve başında engelli bakan olacak. Özel gereksinimli çocuklarımızın rehabilitasyon hizmetleri haftada en az 40 saat olacak. Özel eğitim kurumlarının öğretmenlerinin ücretlerinin maaşları arttırılacak ve tazminat hakkı tanınacak. Otizm Eylem Planı’nı yaşama geçireceğiz.”