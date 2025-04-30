CHP Lideri Özgür Özel: ‘Jammer’lar bizden önce İBB’deydi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın duruşmasını izledikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasını ziyaret etti. Özel hem Çağlayan hem de Saraçhane’de yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan arkadaşlarımız adliyeye sevk edildi. Aileleriyle bir araya geldik. İkinci dalganın amacı şu. Güya İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hale getirecek, hizmetler aksayacak. Genel Sekreteri alırsın yerine yenisi gelir, yardımcısını alırsın yerine yenisi gelir. Bu binada, herkesin yedeği vardır. Yedeğin yedeği vardır. Siz bu binadan İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız.

‘POLİSİN CEBİNDE BANT VAR’

Koruma polisleri Cumhurbaşkanı’nın girdiği yerdeki bütün kameraları bantlıyorlar. Polisin cebinde bant var, bantla geziyor. İçişleri Bakanı ‘Belediyenin jammer’a ne ihtiyacı var?’ diyor, bütün AK Partili belediyelerde jammer var. İBB’nin jammer’ları bizden önceki dönem AK Parti’den envantere girdi, oradan kaldı. İstanbul Büyükşehir’in rahmetli belediye başkanı, makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu. O jammer’lar, o valizler CHP döneminden değil arkadaş. Bu memleketin mevcut Cumhurbaşkanı niçin kamera kapattırıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor.”

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ESİLA’YA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Özel akşam saatlerinde ise Bakırköy Cezaevi’nde bulunan, Gezi Parkı davası tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile Saraçhane eylemleri kapsamında tutuklanan öğrencilerden Esila Ayık’ı ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki süreçte hasta, her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Tüm arkadaşlarımıza özgürlük diliyoruz” dedi.

‘MANSUR YAVAŞ SENARYOSU’

Özel, “Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu’nun başbakan” olmasına yönelik senaryo hakkındaki soruya “A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıdır. Nokta. Gün geldi aday olamadı. Yüzde 70’le seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Anayasa’yı değiştirecek gücümüz olur. Ekrem İmamoğlu çıkar, hızla Anayasa değişir, icranın başı cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, başbakan olur“ cevabını verdi.