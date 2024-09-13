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CHP Lideri Özgür Özel İzmir’de cami temeli attı

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#CHP#Özgür Özel#İzmir
CHP Lideri Özgür Özel İzmir’de cami temeli attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 07:00

CHP’li belediyeler olarak iyi ve kötü günde köylünün, milletin yanında olduklarını söyleyen Özel, “Okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için, çocuk parkı lazımsa çocuk parkı için buradayız” dedi.

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CHP Lideri Özgür Özel, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’ndeki Sarnıç Camisi’nin temel atma törenine katıldı.

MESCİD-İ AKSA MODELİ

Caminin üst tarafının Mescid-i Aksa modeli örnek alınarak yapılacağını anlatan Özel, caminin en geç 3 ay içinde ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti ve “Filistin’e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde Mescid-i Aksa’nın, gönlü Filistin’le birlikte olan Ege’nin bir küçük köyünün camisinde şekil bulacak, hayat bulacak olması son derece anlamlıdır, son derece önemlidir” diye konuştu.
CHP’li belediyeler olarak iyi ve kötü günde köylünün yanında olduklarını söyleyen Özel, “Okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için, çocuk parkı lazımsa çocuk parkı için buradayız” dedi. 

 

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#CHP#Özgür Özel#İzmir

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