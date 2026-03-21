CHP lideri Özgür Özel: İran’ın istikrarsızlığı Türkiye için tehdit

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Manisa Hatuniye Camisi’nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, özetle “Bir bayram sabahında şüphesiz akla gelmesi, ağza gelmesi gereken ilk söz barıştır, kardeşliktir, huzurdur. Ancak adına ‘barış’ denilen, Gazze’yi, Filistin’i işgal etmek için kurulan bir masa vardır. Bu masada Türkiye’nin oturması, hele hele İsrail’le birlikte oturması kabul edilmez bir durumdur. Avrupa’nın, dünyanın Trump’tan bağımsızlaşmış, onun tehditlerine boyun eğmeyen liderleri ‘Filistin Filistinlilerindir. Filistinlilerin olmadığı bir yerde olmayız’ derken, Türkiye’nin Trump’ın Filistin işgal masasında İsrail’le birlikte bulunmasını kabul etmiyoruz. Bu millete rağmen devleti yönetenler asla ve asla bunun bir parçası olamazlar. Filistin’in durumu milletimize emanettir” dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI

İran’a dair değerlendirmede de bulunan Özel, “Diğer yandan İran, yıllar öncesinde Irak, Amerika tarafından işgal edilirken biz nasıl karşı çıktıysak, bugün de İran’da Amerikan bombardımanına ve İsrail’in saldırganlıklarına karşı çıkmalıyız. Bu, İran’ın yönetim biçimini benimsediğimiz anlamına gelmez. İran’daki Müslümanlara karşı girişilen bu haksız saldırılar İran’daki rejimin kadınlara yaptıklarını, İran’daki baskılarını meşru görmez. Ama bildiğimiz bir şey vardır. İran’ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran’ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi, toprak bütünlüğünü koruması, birlik, beraberlik içinde olması, huzur içinde olması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir.

İran’da istikrar bozacak her şey, Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye’ye hem İran’a hem Irak’a bütün coğrafyamıza barış diliyoruz, huzur diliyoruz. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve tüm etnik grupların ve yine Alevi’siyle, Sünni’siyle tüm inançların kardeşlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, Türkiye’de yaşayan herkesin ona vatandaşlık bağıyla sıkı sıkı bağlı olduğu, Atatürk’ten emanet ve Türk milletinin vatanı, her birimizin burada kardeşçe yaşayacakları bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

İDDİALARIMIZIN ARKASINDAYIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sorusu üzerine Özel, “Yılın tüm günleri siyasi polemikler için müsait günler. Karşılıklı davalar açıldı. Biz iddialarımızın arkasındayız. Ama işte kendini kendince savunma refleksinde olan ama kimseye inandıramayan, adaletin şah damarını kesmiş, çok mağdur yaratmış ve çok hakka girmiş bir insanla karşı karşıyayız. Bu mübarek günde bundan ötesini söylemeyeyim. Allah’ım onu ıslah etsin. Arkadaşlarımıza en kısa sürede ailelerine kavuşmayı nasip etsin” dedi.

15 LİDERE BAYRAM TEBRİKİ

CHP Lideri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile parti genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı. ANKARA