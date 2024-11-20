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CHP lideri Özgür Özel ile MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi

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#Özgür Özel#İbrahim Kalın#MİT
CHP lideri Özgür Özel ile MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

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Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

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#Özgür Özel#İbrahim Kalın#MİT

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