CHP Lideri Özgür Özel: İktidara yürüyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasını izledi. Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BU BİLEKLER DEMİRDEN

“Akın Gürlek’in buraya vekil yollayıp Cumhuriyet Halk Partisi’nin ifadelerini yargılayamayacağını bugün bir kez daha gördük. Tayyip Erdoğan’ın bükemediği bilekleri, yargı yetkisi ile bükmeye, kırmaya çalışmakla görevlendirilmiş bir kişidir kendisi. Bir bükemediğin bilek arkada yatıyor, Ekrem İmamoğlu‘nun bileği. Bir bükemeyeceği bilek burada, bir diğeri Cem Aydın’da. Cumhuriyet Halk Partililerin bileği bükülmez. Teker teker biz bir şey değiliz. Ama biz her birimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinde görev yapan kişileriz, işte bu bilekler demir bileklerdir, bükülmez.

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HER ZAMAN ARKALARINDAYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün Gençlik Kolları, üyeleri ile gurur duyuyoruz. Başkan Cem Aydın ile gurur duyuyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Öyle karşımızdakilerin bugün gördük, ağızları kuruyor, elleri, dizleri titriyor. Bir su şişesini tutamaz hale gelmiş zavallılarla muhatabız. Bizim moralimiz yerinde, başımız dik, alnımız açık. Ahlaki üstünlüğümüz, psikolojik üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluk enerjimizle iktidara yürüyoruz.”

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI CEM AYDIN: ‘SUÇ İŞLEMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın dün hâkim karşısına çıktı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Aydın ile avukatlar katıldı. CHP Lideri Özel ve milletvekillerinin de izlediği duruşmada Aydın, “Suç işlediğimi düşünmüyorum. Siyaset yaptığım için buradayım” dedi. Aydın hakkındaki ‘imza atma’ tedbirini kaldıran mahkeme, ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrolünün devamına karar verip duruşmayı erteledi.