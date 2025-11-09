CHP lideri Özgür Özel: Fındığı da Ordu’yu da ayağa kaldıracağız

Haberin Devamı

DÜN Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şu mesajları verdi: “Henüz yolun başındayız. Onlar sonuna geldi. Biz daha yeni başlıyoruz. Ordu Büyükşehir’i alacağız. Ordu’nun bütün ilçelerini alacağız. Çünkü Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler icraatlarını yaptıkça, insana dokundukça sokakta, mahallede, kahvede, tarlada, camide her yerde sizlerle temas ettikçe... Millet doğruyu da yanlışı da çalışkanı da tembeli de ve yaptığı hizmetle şehre, kente katkı sağlayanı da kendine katkı sağlayanı da ayırıyor. Ve bu bize bir sonraki başarıyı bir sonraki başarıyı getiriyor.

MEYDAN MEYDAN TAŞIYORUZ

Biz meydan meydan taşmaya, iktidara koşmaya devam ediyoruz. Bunun için 81 ildeki tüm vatandaşlara söylüyorum. Aldığın maaştan şikâyetin varsa, gittiğin yerde kasaptaki etin fiyatından, peynirin fiyatından şikâyetin varsa, bir çayla bir simit bile artık lüks olduysa, o zaman evde o kumandayı bir yere bırakacaksın. O pijamayı çıkaracaksın. Nereye çağrılıyorsan koşacaksın. Meydanı, sokağı boş bırakmayacaksın. Mücadele edeceksin. Mücadele edeceksin. Ancak öyle kazanacağız.

Haberin Devamı

DÜNYA DEVİNİN BOYU DEVRİLSİN

Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler. Fındığın fiyatını önce bir aşağıya doğru asıldılar. Don vurdu. Güneş yaktı. Kokarca bastı. Maalesef bilhassa Ordu’da rekolte çok düşük kaldı. Böyle olunca bir miktar fiyatlar yukarıya doğru gidiyordu ki, bu güya adı dünya devi, boyu devrilsin. Fındıkta tekel olan firma çıktı açıklama yaptı. Diyor ki, ‘Bu sene Türkiye’den fındık almayacağız.’

Böyle olunca piyasada bir manipülasyon bir panik, fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Ben bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Rekabet Kurumu’nu göreve davet ettik. 50 olmalıydı ama arada 30 bin ton alım zorunluluğu getirmişler. En az 50 bin-75 bin ton olması gerekir ama Rekabet Kurumu duruma baktı. Bunlar da alım yapacaklarının taahhüdünü verdiler. Buradan dünya devi tanımam. Bu fındıkta bir tane dünya devi var. Ordu, Giresun, Karadeniz. Fındık sadece üreticinin değil, tüm Ordu’nun ekonomisidir. Fındık üreticisini de Ordu’yu da ayağa kaldıracağız iktidarımızda. Söz veriyoruz.”

Haberin Devamı

ALTIN HESABI ŞAŞMAZ

“Trabzon’da en son canına tak etmiş Tayyip Bey’in. Orada bir kuyumcu dükkanına girdim. Hesap yaptım, söyledim. O güne kadar bir şey demiyordu. Ondan beri ‘81 vilayeti sarraf sarraf dolaşıyor. Eline almış bir hesap makinesi altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak bunların hesabını ver’ diyor. Şimdi ben Ordu’daki ev hanımlarına soruyorum. Her hesap şaşar. Altın hesabı şaşmaz. Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 1.5 çeyrek, altın oldu 11 bin lira.”

FINDIK FABRİKASINI GEZDİ

Özel, Ordu’da bir fındık fabrikasını ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaretin ardından fabrika sahibinden üretime dair bilgi aldı.

Haberin Devamı

KARABAĞ ZAFERİ’NİN 5’İNCİ YILINI KUTLADI

Sosyal medya hesabından Karabağ Zaferi’nin 5’inci yılı için bir mesaj yayınlayan Özgür Özel, “Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın zafer günü. Bundan 5 yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan ile tek yürek olarak kutluyoruz. Karabağ için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyor, gazilere minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.