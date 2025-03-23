CHP lideri Özgür Özel: Ekrem Bey’in ihalelerde imzası yok

Haberin Devamı

Saraçhane’deki İBB başkanlık binasında basın toplantısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “İBB’nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan ve o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz mesela dört şirket adı daha yazar, yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz. Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok.

SORUMLU TUTULAMAZ

Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız Türkiye’de hiçbir belediye başkanı görevine devam edemez. İBB’de aynı anda 325 denetçi, 325 müfettiş görev yapıyor. Her soruya belediye başkanı cevap verse, işi kim yapacak?

TEK BİR KANIT YOK

Bu 106 kişide mesela şu var. İhaleyi almış bir şirket. Şirketin sahibi, şirket kurarken yedi kişi lazım, oğlunu yazmış, kaynını yazmış. Onları da almışlar. Şu anda içeride niye olduğunu bilmeyen, ‘Senin kayınbirader ne iş yapıyordu?’ deyince ‘Reklamcı galiba, bir işler yapıyor’ diyen zavallılar duruyor. 22 yaşında, üniversite öğrencileri. Şimdi bunlar nasıl suçlanacak? Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Mesela bazılarına hiçbir şey dememiş, o çocuğa soru da soramıyorlar. Tek suçu, bilmem ne reklam şirketinin yönetim kurulunda olmak. Babası ‘yedi kişiyi doldursun’ diye oğlunun adını yazmış, yönetime almış.”

Haberin Devamı

Özel, İmamoğlu’nun sorgusu devam ederken, Saraçhane’deki mitingde ise, “Saraçhane’ye sahip çıkmaya, Ekrem Başkan’a sahip çıkmaya, gerekirse Çağlayan’a yürümeye varız. Provokasyona, kavgaya yokuz. Ekrem Başkan’a da İstanbul’un özgürlüklerine de biz sahip çıkacağız” dedi.

ÖZEL’DEN ‘HAYDANLI SERBEST’ İDDİASI

4.5G Grup firmasının yetkilisi olduğu öne sürülen Serdar Haydanlı’nın gözaltına alınıp emniyetten serbest bırakıldığını iddia eden Özgür Özel, “‘Niye aldınız oğlum bırakın’ denilip şubeden bırakılan arkadaş Serdar Haydanlı. Okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş. Gördüğümüze göre AK Parti döneminin bütün işlerini de bu yapmış. 2021’e kadar da iş yapmış İBB’de. Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız tanıyor” dedi.

Haberin Devamı

SAVCILIK: GÖZALTINDA

Özel’in bu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haydanlı’nın gözaltında olduğunu duyurdu. Savcılıktan, “Şüpheli Serdar Haydanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün (dün) adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir” açıklaması yapıldı.