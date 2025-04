CHP Lideri Özgür Özel: Ekrem Başkan’ın tam arkasındayım

Haberin Devamı

CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin üçüncüsü dün Mersin’de gerçekleştirildi. Yenişehir Miting Alanı’ndaki toplananlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, belediye bürokratlarına yapılan darbe girişiminden sonra, milli iradeye yapılan saygısızlıktan sonra milyonlar olup sokaklara taşanlar, meydanlara sığmayanlar, bugün Mersin’den hep birlikte ‘Adayımı yanımda, sandığı önüme istiyorum’ demeye geldiler.

İDDİANAME HÂLÂ YOK

Neredeyse 40 gün oldu. Ekrem Başkan, arkadaşlarımız hakkında bir tek iddialarını ispat edemediler. Halen ortada iddianame yok. Baskıyla, tehditle yalancı tanıklar aranıyor. Gizli tanıkların meşe, çınar, ladin diye üç tane odunun attığı iftiraları ne MASAK raporuna doğrulayabildiler ne bir tek kanıt bulabildiler. Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; Sayın Erdoğan, eğer savcına güveniyorsan arkasına geç. Cumhurbaşkanı adayıma, Ekrem Başkan’a güveniyorum, tam arkasındayım. Eğer iddialarına güveniyorsan TRT’yi açalım. İsteyen bütün televizyonları açalım. Senin savcın soruları sorsun, benim başkanım canlı yayında yargılansın. Buradan Sayın Erdoğan’a bütün milletin önünde bir büyük teklifte bulunuyorum ve siyaset tarihinin, siyasetimizin en büyük karşı karşıya gelmesini, düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak. Sonra Türkiye’nin bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer Ekrem İmamoğlu’nun suçluluğuna millet ikna olursa siyaseti ben bırakıyorum. Olmazsa sen bırakmaya var mısın?

2. İBB OPERASYONU

Daha bu sabah millet bu operasyonlardan illallah demişken, ‘Ekonomiye zarar veriyor’ demişken bugün yeni bir operasyona giriştiler ve İBB’den üst düzey bürokratların da içinde olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Maksat bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri yalancı şahidi şimdi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasalar, borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra, bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Bugün yapılan işin, tamamen iki hedefi vardır. Bunlardan birincisi milletin iradesine çökmek, ikincisi İstanbul’un rantına çökmek. Öyle ki Ekrem Başkan hapse atıldıktan hemen sonra Kanal İstanbul ihanetini raftan indirdiler.”

SIRADA KONYA VE VAN VAR

Özel, her hafta sonu bir ilde yaptığı mitinglerine önümüzdeki hafta sonu Konya, bir sonraki hafta da Van’la devam edecek. Özel, bu kararını önceki akşam Ankara Keçiören’de katıldığı açılış töreninde, “Gelecek hafta Konya’da, ondan sonraki hafta Van’da, her hafta sonu Türkiye’de bir başka coğrafyada… Her çarşamba akşamı İstanbul’da bir ilçede demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz” sözleriyle açıkladı. (ANKARA)