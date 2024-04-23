CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanın yeni Anayasa hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Özgür Özel, “Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve cumhurbaşkanının da artık değişimci olması CHP’nin siyaset diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili bir takım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşur” cevabını verdi.