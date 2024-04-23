×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM
CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 16:39

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ederek önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanın yeni Anayasa hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Özgür Özel, “Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve cumhurbaşkanının da artık değişimci olması CHP’nin siyaset diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili bir takım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşur” cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM

BAKMADAN GEÇME!