CHP lideri Özgür Özel: Başbağlar’a komisyon kurulsun

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’da Başbağlar Katliamı’nın 31. yılında şehitleri anma törenine katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki köyün erkekleri camide toplansın, akşam namazını takiben camiye giden, namazdan çıkanları aldılar getirdiler ve 28’ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar, beş canımızı da orada aldılar. Ve 33 şehidimizi bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler.

RASTGELE SEÇİLMEDİ

Öyle Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. İki gün önce Sivas’ta Madımak Oteli’nde canlar yanmıştı. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Önce 31 sonra 33’e çıkacaktı rakam. Onlar semaha durmaya gelmişlerdi. İnançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti. Güya ona misilleme bu sefer bir cami çıkışında ve yakın sayıda vatandaş sonra da yakılarak beş kişi, yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü, ki hepimizin birliğine ve beraberliğine kastetmiş o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafın da acılarını yüreklerine gömen, birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj, nasıl bir kardeşlik, birlik, beraberlik çıkarılır onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı bugün bir kez de buradan ben ifade etmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti’nde Alevilerle Sünniler kardeştir. Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir.”

İNSANLIK SUÇU

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Özel, Meclis’te Başbağlar Katliamı’na ilişkin araştırma önergesi vereceklerini belirterek, “Biz geçtiğimiz günlerde de Madımak’a CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştik. Acıları yarıştırmak dönemi bize çok şey kaybettirdi. Herkesin ötekinin hakkına sahip çıkması lazım. Bu ülkede işçinin alın terinin rengi olmaz, bir de anaların gözyaşlarının rengi olmaz. Biz üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Diğer partilerle diyalog kuracağız. Belki Madımak ile Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir. Bunu da değerlendireceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz” diye konuştu.

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33 ŞEHİDE 31. YIL ANMASI: ‘YÜZLERCE KURŞUN SIKTILAR’

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK’lı teröristler, 33 vatandaşı katlederek para, altın ve değerli eşyaları yanlarına aldıktan sonra evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 31’inci yıldönümünde köyde acı hâlâ tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybedenler köyde dualarla anılıyor. Türk bayrağının her yere asıldığı köyde, katliamdan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan Ali Akarpınar, 31 yıl önce yaşadıklarını şöyle anlattı: “Akşam namazı camide namazımızı eda ederken, köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Şu anda anıt olarak yapılan yere götürdüler. Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar.”