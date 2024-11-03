CHP Lideri Özgür Özel: Ahmet Özer semboldür kurbandır

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CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından grup toplantısını İstanbul’da yapma kararı almıştı. Dün Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve milletvekillerinin katılımıyla TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Avcılar’daki DoubleTree by Hilton’da düzenlendi. Toplantıda konuşan Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’U ALAMAYACAKLAR

Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösteren Özel, “Ahmet Özer büyük bir haksızlığa uğruyor. Bu İstanbul’u bir daha alamadılar ve alamayacaklar ve bu yüzden milletin kararına karşı bir faaliyettir bu. Ahmet Özer semboldür, kurbandır. ‘Bükemediğimiz bilekleri kırmaya çalışıyoruz elimizdeki devlet imkânlarıyla’, meselenin özü budur” dedi.

BİÇİLMİŞ ROLLERİ ÜSTLENDİLER

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş dönemdeki siyasi yasak üzerinden eleştiride bulunan Özel, sözlerini şöyle dürdürdü: “Siirt’te yasaklı olan, Siirt’ten önüne parlamentoya girme yolu açılan Erdoğan, Siirtlilerin 2019’da yüzde 70 oyla seçtikleri belediyesine kayyum atamıştır. Erdoğan budur, AK Parti’nin demokrasi anlayışı budur. O kadar vali yardımcısı varken, özel seçilen kullanışlı bir kaymakamı Esenyurt’a hazırlarken... Daha mahkeme kararını vermemiş, kayyum olarak oraya hazırlıyorsun. Bunun hukuk devleti olduğunu savunan İçişleri Bakanı’na, ‘Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, yargısı bağımsızdır’ diye açıklama yapan Adalet Bakanı’na söyleyecek sözüm yok. Siz hepiniz aynı kötücül oyunun içinde, size biçilmiş rolleri üstlenenlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesine koçbaşı, balyoz ile girenler... Orada bulduklarını iddia ettikleri bir dergi, taslak kitaptan tutuklama gerekçesi üretiyorlar. Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper, ‘Bu kadarını biz bile yapmamıştık’ der.

TAZMİNAT DAVASINA YANIT

Bana açtığı davada dediğim şu; 10 yıl geride terörist arayacak olursan AK Parti’de grup kuracak milletvekili kalmaz. Sayıları 20’nin altına düşer. Ben ‘AK Partililerin hepsi teröristtir’ demiyorum, ben ‘Bu muameleyi aynen size yaparsak hepiniz terörist olursunuz’ diyorum. AK Partililere, bakanlarına, İçişleri Bakanına, Adalet Bakanına ve yöneticilerine terörist diyen AK Parti’nin terörist tanımıdır.”

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‘KÜRT SORUNU VAR VE ÇÖZÜLMELİ’

-“81 ildeki Kürtler ‘Benim sorunum var’ diyor, devlete düşen gel konuşalım, çözelim demektir. Otokraside öyle bir sorunumuz yok dersiniz, demokraside diyemezsiniz. Bir sorun var diyorsa inanacaksın, çözene kadar da uğraşacaksın. Bizim söylediğimiz şu; Kürt sorunu vardır, çözülmelidir, bunun tek çaresi katıksız demokrasi, tavizsiz eşitlik, hep beraber kardeşliktir. Başka çözümü yoktur. Bu mutabakatın en önemli bileşenlerinden bir tanesi de şehit aileleri ve gazilerdir. Onları incitecek işlere de girmeyeceğiz. Barışın da kardeşliğin de teminatı biziz, CHP bu demektir.”

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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ‘BUMERANG GİBİ DÖNER VURUR’

-Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya eleştiride bulunarak “10 yıl önceki telefon görüşmesiyle terörist ilan eden anlayış, o sözü söyleyen İçişleri Bakanı’nı bumerang gibi döner vurur. İnsanları terörist ilan etmek bu ülkede son yılların geleneği haline geldi. Biz haklıyı, hakkı, hukuku savunan safımızdan bir adım geri atmayacağız” dedi.