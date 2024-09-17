×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Özgür Özel ABD’ye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Sosyalist Enternasyonel#ABD
CHP lideri Özgür Özel ABD’ye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak üzere 24-27 Eylül tarihleri arasında ABD’ye gidiyor. CHP Lideri toplantıda, tüzük kurultayı sırasında hazırlanan ‘Ankara Deklarasyonu’nu da açıklayacak.

Haberin Devamı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York’ta gerçekleştirilecek toplantıda, eylül ayı başında yapılan CHP Tüzük Kurultayı sırasında Sosyalist Enternasyonel temsilcilerinin de katılımıyla hazırlanan “Ankara Deklarasyonu” açıklanacak. Deklerasyon, Özel ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de aralarında yer aldığı Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla BM’ye sunulacak.

GAZZE’Yİ GÜNDEME GETİRECEK

Özel’in burada yapacağı konuşmada dünyadaki aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek sorunların çözümünün “siyasi akraba” sosyal demokrat partilerin ortak girişimleriyle çözüme kavuşabileceğine işaret edeceği belirtildi. İsrail’in Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’ye de vurgu yaparak Gazze’ye yönelik saldırılarını da gündeme taşıyacak Özel’in iklim krizi ve kültür savaşlarına karşın daha dayanışmacı ve etkin bir siyaset izlenmesini önereceği de kaydedildi. Özel’in ABD gezisi kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Sosyalist Enternasyonel#ABD

BAKMADAN GEÇME!