CHP lideri Özgür Özel ABD’ye gidiyor

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York’ta gerçekleştirilecek toplantıda, eylül ayı başında yapılan CHP Tüzük Kurultayı sırasında Sosyalist Enternasyonel temsilcilerinin de katılımıyla hazırlanan “Ankara Deklarasyonu” açıklanacak. Deklerasyon, Özel ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de aralarında yer aldığı Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla BM’ye sunulacak.

GAZZE’Yİ GÜNDEME GETİRECEK

Özel’in burada yapacağı konuşmada dünyadaki aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek sorunların çözümünün “siyasi akraba” sosyal demokrat partilerin ortak girişimleriyle çözüme kavuşabileceğine işaret edeceği belirtildi. İsrail’in Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’ye de vurgu yaparak Gazze’ye yönelik saldırılarını da gündeme taşıyacak Özel’in iklim krizi ve kültür savaşlarına karşın daha dayanışmacı ve etkin bir siyaset izlenmesini önereceği de kaydedildi. Özel’in ABD gezisi kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.