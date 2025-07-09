CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı | Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs Pazar günü Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) cenaze töreninin çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırgan Tengioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tengioğlu bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Tengioğlu, avukatı ve Özgür Özel'in avukatı katıldı.

"YÖNLENDİRME YOK, PLANLI HAREKET ETMEDİM"

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Tutuklu sanık saldırgan Tengioğlu duruşmada yaptığı savunmasında, "Olay günü evimden çıktım, Taksim'de oturuyorum zaten. Taksim'e geldim, baktım bir kalabalık var, tören olduğunu öğrendim. Oraya doğru yürüdüm. AKM'nin önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm. Nasıl olduysa kendisine 'Çocukların peşini bırak, çocukların kanını tutmayın' dedim. Orada bir kargaşa, arbede oldu. Zaten ben yere düştüm, sonrasını hatırlamıyorum. O kalabalıkta tokat atıp atmadığımı bile hatırlamıyorum. Bir iteleşme var ama kasti bir tokat atma yok. O an öyle hareket etmiş olabilirim. Orada muhakkak bir girişimim olmuştur ama planlı bir şekilde hareket etmedim. Başkalarının yönlendirmesi yok, zaten oturduğum yerden 6 dakika uzaklıkta bir yer. Böyle bir şey varsa devlet bulur. Olay tamamen doğal bir şekilde gelişti. Daha önce verdiğim ifadelerin hepsi doğrudur. Ben olay günü AKM'nin önünde Özgür Özel'i gördüğümde, Özel'in Cumhurbaşkanına, savcılara, askerlere, polislere tehditvârî konuşmaları olduğundan dolayı kendisine karşı kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım, bir tokat attım. Özel'e kızgınlığım devam etmektedir. Bu yaşa geldim, bir parti binasına girmemişim, örgüte, kuruluşa üyeliğim söz konusu değildir. Pişmanım" şeklinde konuştu.

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Özgür Özel'in avukatı da davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ise mütalaasında sanık Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamını istedi.

"ELİNE BİRÇOK ÇOCUĞUN KANI BULAŞMIŞTIR"

Çocuklarını öldürmekten hükmü olan Tengioğlu mütalaaya karşı savunmasında, "Bu şahsın eline birçok çocuğun kanı bulaşmıştır. Benim bir gücüm yok, Allah'tan başka kimsem yok. Bunları planlamışım diye bir şey yok. Mütalaayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararında Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ağustos tarihine erteledi.

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İDDİANAMEDEN

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atatürk Kültür Merkezi önünde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaralandığı olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, 08:30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği, burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği, bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, törenin bitimine müteakip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrıldığı esnada şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yanına yaklaşarak müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı. Hazırlanan İddianamede, olayla ilgili tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilmediği, şüphelinin GSM hatlarının tespit edilip 5 yıllık geçmişe dönük HTS verilerinin alınarak gerekli incelemelerin yaptırıldığı, şüphelinin irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı, şüpheli hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığına da değinildi. İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, olay günü Taksim Meydanı'na gittiği esnada bir kalabalık gördüğü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze merasimi olduğunu öğrendiği, cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığı ve beklediği , o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. İddianamede saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.