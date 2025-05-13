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CHP lideri Özel'den 'Soma' paylaşımı: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor

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#CHP#Özgür Özel#Maden Faciası
CHP lideri Özelden Soma paylaşımı: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 12:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 11. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz."

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#CHP#Özgür Özel#Maden Faciası

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