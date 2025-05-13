CHP lideri Özel'den 'Soma' paylaşımı: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz."