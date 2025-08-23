CHP Lideri Özel’den Meclis’e Gazze çağrısı

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, Sivas mitingi öncesi Divriği Belediyesi’ni ziyaret etti. Tarihi Divriği Ulu Camisi’nde cuma namazı kılan Özel, çıkışta özetle şunları söyledi:

KITLIK BAŞLADI

“Şimdi bugün cuma namazında, şüphesiz Türkiye’nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Öyle bir abluka var ki Filistin’de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Yardım bekleyen, yardım malzemesi alabilmek için yiyecek, içecek, su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan’ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu’ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor. Bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı. Trump’a söz söylemeden, Trump’a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez.

PAZARTESİ BAŞVURACAĞIZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’nin en yetkili organıdır. Filistin’de yaşananlara karşı harekete geçmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini, grup başkanvekillerimiz arayacak. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı’na yapmayı düşünüyoruz. Meclis bu meseleyi enine boyuna konuşmalı, Filistin’e nasıl sahip çıkacağına karar vermeli.”

Öte yandan delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimleri istifa etti.

YOKSULLUK SINIRI 86 BİN LİRA

- CHP Lideri Özgür Özel, partisi tarafından 49’uncusu Sivas’ta düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde de şunları kaydetti: “Şimdi biz fakirsiniz deyince, AK Parti’den bir iki kişi çıkmış bize ‘Millete hakaret ediyor, fakir diyor’ diyor. Kardeşim, resmi rakam Türkiye’de yoksulluk sınırı 86 bin lira. Bu meydanda 86 bin liradan fazla evine maaş giren kimse yok. Yoksulluk sınırının altında çalışana, altında maaş alana, yoksul denir, fakir denir. O yüzden bugün artık memurlar fakirdir. Asgari ücretliler fakirdir, 86 milyonun altında maaş alan herkes fakirdir.” Özel, TBMM’yi Gazze için olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili olarak da “1974’ün Kıbrıs fatihi Karaoğlan gibi, Deniz Geçmiş ve arkadaşlarının Filistin’e sahip çıktığı gibi Filistin’e sahip çıkma zamanıdır” dedi.

İKİLİ HUKUK UYGULANIYOR

- “Silivri’deki basın toplantında bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul’da gezdiklerini, hatta bazı yakınları içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini, görüşelim siz de bizim gibi ifadeler verin diyerek savcılar adına bir takım faaliyetler yürüttüklerini, İstanbul’da fink attıklarını söylemiştim. Bugün derhal 2 tanesinin yasağını kaldırıyorlar. Peki, geçtiğimiz günlerde baz istasyonları kayıtlarını, çok biliyorsunuz ya, onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız? Buradan açıkça ifade ediyorum bir ikili hukuk uygulanmaktadır. Bu soruşturma savcılarından, bu Ak Toroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dosyanın kurtarılıp adil bir yargılama aşamasına geçilmelidir, bu savcıların bu iddianameyi yazmaya takatleri yoktur.”