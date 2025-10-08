×
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Özel'den İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Vicdan gemisine saldırısına tepki

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 14:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır.

Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir. Filistin'in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun."

#CHP#Özgür Özel#İsrail

