CHP lideri Özel'den İsrail'e tepki: Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz

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Cuma namazı sonrası Hatuniye Camisi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ile Saadet Partisinin pazar günü İstanbul Üsküdar'da düzenleyeceği "Filistin ile dayanışma İsrail'i kınama" mitingine katılacağını söyledi.

İsrail'in dün akşam İran'a saldırdığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz, diplomasiye alan açılması ve silahlara alan açılmaması lazım. İki tarafı barışa, uluslararası toplumu duyarlı olmaya ve görev almaya davet ediyoruz. İsrail sessizlikten cesaret alıyor. Dünya barışını tehdit eden, Türkiye'nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz ve hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. İsrail'in karşısında net ve dik olsunlar bizi yanlarında bulurlar, karşılarında olmayız arkalarına geçerek en net desteği veririz. Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal meselesidir."

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Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için CHP'li meclis üyeleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Özel, "Meclis üyesi 58 arkadaşımız 'Pazartesi günü sizden isim duyarız, partimiz kimi söylüyorsa seçeriz, Ferdi'nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak ve hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var ve onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız' dediler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taziye için Manisa'ya gelen ve Özgür Özel ile camiden birlikte çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de Zeyrek'in vefatının Türkiye'yi üzüntüye boğduğunu dile getirerek başsağlığı diledi.