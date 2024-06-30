CHP lideri Özel’den gri liste eleştirisi

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Genel seçimlerde belirleyici olan yurtdışı seçmenlerin örgütlenme seferberliği çalışması kapsamında dün CHP tarafından İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya’daki yerleşkesinde 21 ülkeden temsilcilerin katıldığı ‘Yurtdışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve yurtdışı birlik başkanları ile yöneticilerinin katıldığı çalıştayda CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasında ekonomiyle ilgili eleştirilerde bulunarak özetle şunları söyledi: “Gri listeden çıkmakla övünüyoruz. Gri listeye 2021 yılında girdik, bugün hızla yapılan kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Bu övünülecek değil, çok utanılacak bir 3 yılın, AK Parti’nin bu ülkeye 3 yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkina Faso, Yemen, Suriye, Mali var. Biz utanç verici bir yere düşmüştük, çok gecikmeli olarak Burkina Faso’nun olduğu yerden kurtulduk. 3 yıldır bizi orada tutan ve Türkiye’yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildir.

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ROTAYI DOĞRU YERE ÇEVİRMELİ

Schengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye’dir. Bugün Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası katılımcısı ülkeler içinde Almanya’ya vizeyle gidebilen tek ülkedir. Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten iktidar, bir takım saplantılı bakış açısıyla Eurovision şarkı yarışmasına sokmadığı gibi, pek çok uluslararası alandaki temsiliyetimizi kaybettirdiği gibi oraya giderken vize alan tek ülke biziz, bunu görmek lazım. Türkiye’nin rotasını doğru yere çevirmek lazım. Bu geminin birinci kaptanı geminin yönünü Batı’ya çevirdi. Sebebi Batı’da bilim, demokrasi, insan hakları vardı, Batı zenginleşiyordu. Bugün geminin son kaptanı rotayı Doğu’ya çevirdi. İki tarafa bakalım, karar verelim. Bir tarafta güçlü demokrasiler ve 45 bin dolarlık milli gelir var, ‘Bu tarafa gidelim’ dedikleri Şanghay İşbirliği Örgütü’nde güçlü liderler, büyük saraylar, zengin yandaşlar, 4 bin 500 dolar milli gelir var. Hedefledikleri yerde bizi bekleyen akıbet ortadadır.”

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EKOSELİ CEKET AÇIKLAMASI: BİR KERE DE BİZ GİYELİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında konuk olduğu programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la özdeşleşen ve “winner ceketi” diye tabir edilen ceketi neden giydiğine ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

“Çok kareli mareli falan olmasın dedik. O kadar değil ama televizyonda daha belirgin. Ayşe Ateş bizi duruşmaya davet etmek üzere geldi. Orada fotoğrafı çektirdik. Özel kalem bana ceketi gösterdi ve ben de 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama ‘Bir kere de biz giyelim ne olmuş’ dedim. 3 gün boyunca CHP Genel Başkanı’nın ceketinin konuşulması dikkat çekici.”