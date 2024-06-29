CHP lideri Özel'den 'gri liste' açıklaması

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CHP Genel Merkezi tarafından 28 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde İPA Florya kampüsünde “Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayıö düzenliyor. Dün başlayan çalıştayda programın tanıtımına yönelik faaliyetler yürütüldü. Çalıştayın bugünkü çalışmalarına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından basına kapalı şekilde devam eden çalıştayda Özel ve İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi de yer aldı.

“KENDİMİZE TABİRİ CAİZ İSE ÇEKİ DÜZEN VERMEK ZORUNDAYIZ"

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle Türkiye’nin dönüşüm yolculuğunda verdiği ilk görev, değişime önce kendimizden başlamak zorunda olduğumuzu hatırlamamız. Eksiklerimizi, hatalarımızı, yüzleşmek ve kendimize bu anlamda tabiri caiz ise çeki düzen vermek zorundayız. Parti içi rekabetin her koşulda kardeşçe ve aynı zamanda demokratik bir biçimde olmasını sağlamanın şart olduğunu düşünüyorum. Bireysel, kişisel ve özellikle partimizi bizleri yoran bütün yüklerden kurtulmakla mecbur olduğumuz bir dönemin içindeyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmanın yoldur. Parti içerisindeki rekabet birbiri ile yan yana koşarken birbirinin ayağına çelme takmak değil daha hızlı koşma mücadelesidir.ö dedi.

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"1977-2024 ARASINDAKİ O UZUN MESAFE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN BİR SONUÇTUR"

İmamoğlu, “Çeşitli ülke ve şehirlerdeki CHP yurt dışı örgütlerinde dönem dönem parti içi rekabetin yıpratıcı hal alabildiğini görüyoruz. Evet ülkemizde de bunu yaşıyoruz, yurt dışındaki örgütlerimizde de bunu yaşıyoruz. Ayrıştırıcı bir dilin hakim olabildiğini de görüyoruz. Bugün gururla sevgili başkanımız da ifade etti, 1977’den beri ilk kez partimizin birinci olduğu meselesini söylüyoruz ama bir yanıyla da çok derin düşünmemiz gereken bir sonuçtur bu. 1977 ve 2024 arasındaki o uzun mesafe" diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK BAŞKA COĞRAFYALARIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İSTEYENLERİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Yurt dışında yaşayan Türklerin, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da Türkiye ile bağı olan herkesin derdiyle dertlenmek, iyi kötü gününde onunla birlikte olmak ve sorununa temas çok önemli. Aksi taktirde bir takım cemaat yapılarının, bir takım tarikat yapılarının, bir takım Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiyle ilgili sizinle ve bizimle ortak hayaller kurmayanların Türkiye’yi Avrupa’nın bir parçası olarak değil de Türkiye’yi çok başka coğrafyaların bir parçası haline getirmek isteyenlerin demokratik bir örgütlenme yerine bambaşka yapıları örgütlenmelerini güçlendirmeye çalışanların alan bulduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

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"AŞIRI SAĞCILARIN AVRUPA’DAKİ YÜKSELİŞLERİ SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Özel, "Avrupa’da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı, hep birlikte takip ettik. Özellikle Almanya ve Fransa’daki Avusturya’daki sonuçlar, Fransa’da ve Avusturya’da aşırı sağcıların birinci parti olması Almanya’da sosyal demokratları geçerek alternatif bir Deutschland’ın ikinci parti noktasına gelmesi son derece endişe verici. Yurtdışındaki siyasi akrabalarımız beklenen kadar kötü olmadığı korktuğumuz kadar olmadı dese de Almanya ve Fransa Türkiye’nin yurtdışında en çok vatandaşının soydaş Türklerin yaşadığı iki ülke olması açısından yaşanan meselenin bize başka bir tansiyon hissettirdiğini görmek ve bu konuyu ciddi şekilde ertelemek gerekiyor. Aşırı sağın hedefinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, geçişte olduğu gibi olacağını, bunun söylemsel boyutta olduğu gibi hakların aşındırılması noktasında ve hatta geçmişte çok büyük acılar bize yaşatan saldırılar, bir takım katliamlar noktasında da bizleri endişelendirdiğini ve bu tehlikeyi görmezden gelemeyeceğimizi ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

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“SİZİN AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR HAYALİNİZ OLAMAZ"

Özel, "Erdoğan’ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz. Çünkü güpegündüz havai fişekler atalar kutlanan bir başlangıç, bir kilometre taşı günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor. Siz 1975 yılında kurduğunuz Avrupa Konseyi’nde şimdi Strazburg’daki bir başka binadaki Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına ısrarla direnirseniz, anayasanızda da yazıyor olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları uygulamazsanız, güzel İstanbul’un ismi ile ve hepimiz açısından övünç sahibi olan İstanbul Sözleşmesi’ne meclis tüm partilerin katıldığı bir oylamada oybirliği ile karar vermişken bir gece yarısı birkaç sapkın oyun peşine düşerek bir imzayla Avrupa İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirseniz, ülkenizin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymuyorsanız, mahkeme kararlarını hiçe sayıyorsanız, kuvvetler ayrılığı ki demokrasinin ve kalkınmanın olmazsa olmaz ön şartıdır onun üzerinde tepiniyor, sadece yürütmedeki yetkilerinizle yetinmiyor yasamaya da talimatlar veriyor hatta onun yetkilerini yetki aşımlarıyla kararnamelerle kullanıyor buna karşı Anayasa Mahkemesi kararlarını yeniden boşa düşürüyor ve tüm yargı organları üzerinde bir vesayet kuruyorsanız, sizin Avrupa birliği diye bir hayaliniz olamaz" dedi.

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“BU ÖVÜNÜLECEK DEĞİL ÇOK UTANILACAK BİR DURUM"

Özel, “Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz gri listeye, son günlerde yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz, gri listedeydik dün çıktık bu övünülecek değil çok utanılacak bir durumun, çok utanılacak AK Parti’nin bu ülkeye son üç yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkino Faso var, Yemen var, Suriye var, Mali var, Haiti var Kongo var. Yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerdi de biz orada bir üst lige falan çıkmadık. Biz utanç verici bir yere düşmüştük, çok gecikmeli olarak ve nihayet ittir kattır, hatta bir gece önce bakalım siyasi bir kararla bizi orada tutacaklar mı gibi tuhaf değerlendirmelerle yani özgüveni eksik bir şekilde yarım yamalak Burkino Faso’nun olduğu yerden kurtulduk" dedi.

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“TÜRKİYE, AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI’NA VİZE İLE GİDEN TEK ÜLKEDİR"

Genel Başkan Özel, "Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası katılımcısı ülkeler içinde Almanya’ya vize ile giden tek ülkedir. Bunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak, bu tuhaf durumun altını kalın kalın çizmek lazım. Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten iktidar, Türkiye’yi bir takım saplantılı bakış açılarıyla Eurovision Şarkı Yarışması sokmadığı gibi, pek çok uluslararası alandaki temsiliyetimizi kaydettirdiği gibi, dünya üçüncüsü olmuş bir milli takımdan Avrupa, Dünya Şampiyonalarla katılamayan bir milli takım noktasına getirip bu dönem nihayet çok şükür Almanya’da temsil edildiği noktada oraya giderken vize alan tek ülke biziz, bunu görmek lazım" dedi.