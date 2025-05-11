CHP Lideri Özel Van’da... Terörsüz Türkiye’ye bizden ‘evet’

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CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 5’incisi dün Van’da düzenlendi. Kent Meydanı’ndaki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, barışın ve adaletin sesini duyurmaya, barışın ve adaletin umudunu haykırmaya, baskılara, zulme, kayyuma, halkın iradesini tanımayanlara, darbecilere, cuntacılara karşı eylem yapmaya geldiklerini söyledi ve özetle şu mesajları verdi:

ŞEHİT AİLELERİNİN RIZASI

“(Terör örgütü PKK’nın kongresini toplaması) En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin, bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla, mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu uğurda ömrünü barış yolunda harcayan Sırrı Süreyya Önder’i buradan ruhuna değsin diye bir yürekten şöyle kuvvetli alkışlayalım.

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CANI GÖNÜLDEN DESTEK

Terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye’ye ‘Evet’ diyoruz. Terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ve Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Hadi bakalım, şimdi Terörsüz Türkiye’ye ne diyorsun? Buna ‘Evet’ demeyen bu sürecin dışındadır. Terörün bitmesini canı gönülden savunanlarız. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız. Peki, şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız? Sırrı Başkan’a sözümüz var. Bu süreç akamete uğrarsa, bu sürecin sonunda yine bunlar bir kötülük yaparlarsa da Kürtlere verdikleri sözleri tutmazlarsa da eninde sonunda iktidar olacağız ve Kürt ile Türk’ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız.”

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KÜRTÇE VE TÜRKÇE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Özel, konuşmasının sonunda Kürtçe ve Türkçe olarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. 2. Lig Play-Off’da mücadele eden Vanspor atkısını takarak takıma başarı dileklerinde bulunan Özgür Özel, daha sonra parti binasına geçip bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.

KADIN İŞÇİLERDEN CHP’YE PROTESTO

İZMİR’in Çiğli Belediyesi’nden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak işe iadelerini talep etti.

Genel Merkez önünde grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, yıllarca emek verdikleri Çiğli Belediyesi’nden herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarıldıklarını ve 11 aydır haklarını aradıklarını söyledi. Özdinçer, “Sesimizi duyurmak için çalmadık kapı bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü. Bu yüzden yola çıktık. İzmir’den Ankara’ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük” diye konuştu. Sadece partinin tabelasının değil halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayan Özdinçer, “Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaşatmadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi. (ANKARA)